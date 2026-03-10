◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１０日・宇部）ソフトバンクの東浜巨投手が、巨人とのオープン戦に先発する。宇部での登板は１６年３月８日の同カードのオープン戦以来。１０年前は４回２安打無失点、２奪三振。この日も開幕ローテ入りに向けて、アピールの好投を目指す。一方の野手は柳田、山川ら「Ｓ組」は福岡に残留。開幕１軍入りを目指す秋広、井上、庄子、イヒネがスタメンで出場する。【ソフトバンク】１（遊）野村