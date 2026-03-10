“世界を飾らない美しさで満たす”をスローガンに掲げるジョンマスターオーガニックから、春の訪れを感じる限定ボディケアが登場。2026年3月12日（木）より、ほのかに甘くみずみずしい香り「パープルフラワー」のボディウォッシュとボディミルクが数量限定で発売されます。新緑の季節に咲く花々をイメージした香りと、潤いを大切にした処方で、日常のバスタイムを癒しの時間へと導くアイテム