飲食店のドアを壊したとして1月に逮捕され、その後釈放された歌舞伎俳優の中村鶴松さん（30）が、9日付で不起訴処分になったことを受け、所属事務所が公式サイトでコメントを発表しました。所属事務所は10日、公式サイトで鶴松さんが不起訴処分となったことを報告し、「被害店舗様には多大なご迷惑をおかけしましたが、寛大なご配慮をいただき、先日、示談が成立し、お許しいただくことになりました。今般の件について弊社からも当