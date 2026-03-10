3月30日から放送予定の連続テレビ小説『風、薫る』の第１週完成試写会見が３月９日、NHK（東京都渋谷区）で開かれた。ダブル主演の見上愛さんと上坂樹里さん、脚本の吉澤智子さんが会見に出席し、思いを語った。【写真】『風、薫る』でヒロインを務める見上愛と上坂樹里連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる