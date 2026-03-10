専用ディテールを備えた特別な存在スズキのドイツ法人は、ネオレトロモデル「KATANA（カタナ）」をベースとした「KATANA Limited Edition（カタナ・リミテッドエディション）」を発表しました。この特別なモデルは、わずか45台のみが生産される非常に希少な一台となります。【画像】超かっこいい！ これがスズキ「KATANA Limited Edition」です！ 画像で見るこの限定車のベースとなっている現行KATANAは、1980年にドイツの