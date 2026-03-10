私はチアキ（35）。夫とともに子どもを2人育てるママです。私は社員が20名ほどの小さな会社で10年以上働いてきました。しかし2人目の育休から戻ると、温かかった職場の雰囲気がガラリと変わってしまっていたのです。その原因というのが、どうやら新しく入社してきたマサヤさん。社長の実の弟さんだそうですが、何かにつけて不機嫌になって大声で怒鳴るのです。その日は「誰もスケジュールを教えてくれなかった」と言って怒っていま