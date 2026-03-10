3月9日、富士山で外国人の男女2人が滑落する事故が発生し、防災ヘリによる救助で病院に搬送されました。女性が重体、男性が重傷の模様です。 【写真を見る】外国人の男女2人が滑落した富士山と救助活動＝静岡、3月10日 9日午後3時頃富士山の新七合目付近で、スウェーデン国籍の女性（23）とニュージーランド国籍の男性（51）が滑落し、一緒に登山をしていた外国人の女性が「2人が行方不明になった」と、友人を