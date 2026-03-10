広島市中区の路上で乾燥大麻を売ったとして、暴力団組員３人が逮捕された事件で、警察は10日、指定暴力団共政会正木組の事務所を家宅捜索しました。 指定暴力団共政会 正木組の組員ら３人は先月、広島市中区流川町の路上で現場作業員の男に乾燥大麻を営利目的で譲り渡した疑いがもたれています。 警察によりますと、３人は２月、共謀のうえ、容疑者の男の自宅で乾燥大麻を営利目的で所持していたとして 現行犯逮捕されていて、