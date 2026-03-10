2018年に「タッキー&翼」を解散し、俳優として活動する今井翼（44）が、7日、Instagramを更新。最新のプライベートショットを公開し、驚きの声が寄せられている。【映像】今井翼が徐々に痩せていく様子（複数カット）Instagramでは、トレーニングの様子をたびたび発信している今井。2026年1月6日の投稿では、「トレーニング始め。久しぶりにインボディで計ったら約3カ月で5キロ減」と報告し、3月3日には「きょうもしっかり