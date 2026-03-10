ＹｏｕＴｕｂｅｒでタレントのひまひまが９日、ＹｏｕＴｕｂｅで高校を転校したこと、春から通う大学について語った。ひまひまは、インスタグラムで高校の入学式と卒業式の写真をアップしていたが、制服が違うことでネットがザワついていた。これについてひまひまは、「単刀直入に言うと転校しました」と告白。中学の時に、高校は全日制の普通科に通って普通の高校生活を送りたい…という願望があり、「芸能コースでは普通の