東日本大震災から11日で15年です。津波の被害を免れた宮城県の石巻赤十字病院は、地域の拠点病院として多くの命を救いました。未曽有の災害の教訓はいま、どのようにいかされているのでしょうか。看護師の佐々木麻未さん（38）。震災が起きた時、当時23歳、看護師として2年目でした。当時看護師2年目だった佐々木麻未さん：どんな患者さんが来るか分からない。どのような対応をしなければならないか分からない状況の中で、果たして