メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県尾鷲市で春の訪れを告げるツクシが顔を出し始めています。 尾鷲市の温浴施設「夢古道の湯」の隣にある日当たりのよい斜面では、2月下旬からつくしが顔を出し始めました。 現在は10センチから15センチほどに成長していて訪れた人に春の訪れを感じさせてくれます。 入浴客を出迎えるこのツクシは、3月中旬ごろまで楽しめそうです。