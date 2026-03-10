リンクをコピーする

テクニカルポイントドル円主要ポイントから少し離れての推移 159.08ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 158.74エンベロープ1%上限（10日間） 157.89現値 157.22一目均衡表・転換線 157.1710日移動平均 155.78一目均衡表・雲（上限） 155.72一目均衡表・雲（下限） 155.67100日移動平均 155.60エンベロープ1%下限（10日間） 155.59一目均衡表・基準線 155.5721日移動