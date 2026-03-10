【北欧通貨】ドルクローネは一時のドル高一服後は上値が重い＝ノルウェークローネ ドルクローネは9.50－9.60クローネを中心とした2月後半の推移から、3月に入って急騰し、3日に9.7964クローネを付けた、すぐに9.70クローネ割れを付けると、9.575－9.725レンジでの推移に移行。原油高が欧州有数の産油国ノルウェーにはプラスの面があり、スウェーデンと比