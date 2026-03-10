秋田朝日放送 経済産業省は、風力発電の風車製造で最大手のデンマークの「ベスタス」と、日本での拠点設立に協力する覚書を交わしました。秋田市が拠点の候補地にあがっています。 ベスタスは、２０２９年度までに洋上風力用の風車の一部設備の組み立て工場を建設し、２０３９年度までにはすべての製造工程を行う工場の建設を計画しています。 候補地として、秋田市のほか北海道の室蘭市、福岡の北九州市があがって