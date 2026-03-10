◆春季教育リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１０日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の新主将・岸田行倫捕手が１０日、１軍から参加した２軍の春季教育リーグで先制の３ランを放った。「５番・捕手」で先発出場。両軍無得点の初回２死一、三塁の第１打席でＤｅＮＡ先発の左腕・武田と対戦すると、初球を強振した打球は左翼芝生席で弾んだ。岸田は８日のオープン戦・阪神戦（甲子園）でも２打数２安打。オープン戦で計８打数５安