東京大空襲の犠牲者らをまつる東京都慰霊堂で営まれた法要で焼香をする一般の参列者ら＝10日午前、東京都墨田区（代表撮影）太平洋戦争末期に約10万人が亡くなったとされる東京大空襲から81年となった10日、犠牲者らをまつる東京都慰霊堂（墨田区）で法要が営まれた。戦争経験者が少なくなる中、惨禍の記憶継承が大きな課題となっている。法要には小池百合子都知事や、都慰霊協会の青山やすし会長らが参加。小池氏は「記憶を語