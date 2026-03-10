JAFスマートフォンアプリでは2026年3月9日から27日までの期間、築地銀だこのたこ焼8個入り1舟が390円引きになる「サンキュー割引クーポン」が配信中です。定番のたこ焼きは半額以下...！期間中、会計時にJAFアプリクーポンを提示すると、好きなたこ焼8個入り1舟が390円引きになります。複数購入した場合も、割引となるのは1舟のみです。クーポンは2万5000人限定で、定員に達し次第終了。会員本人のみ1回限り有効で、スクリーンショ