5月8日に公開予定だったビー・ガン監督最新作『レザレクション（仮）』が今秋公開へと延期されることが決定した。 参考：ビー・ガン新作『レザレクション』ジャクソン・イーとスー・チーのイメージポスター公開 日本配給を手がけるリアリーライクフィルムズは3月10日、「諸般の事情により、公開を今秋へ延期することを決定いたしました」と発表。「本作の公開を楽しみにお