「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日正午現在でソフトバンクグループが「買い予想数上昇」２位となっている。 １０日の東証プライム市場で、ソフトバンクＧが反発。トランプ米大統領が９日、イランとの戦争が間もなく終結するとの見方を示し、米株式市場が上昇したことが追い風となっている。また、同社傘下で米ナスダック市場へのＩＰＯを予定しているスマートフォン決済大