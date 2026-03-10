タカミヤが３日ぶりに反発している。この日、大林組と共同で懸垂式移動足場「ムーバルデッキ」を開発しレンタルを開始したと発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。 同製品は、橋梁や高速道路のリニューアル・点検工事において、作業用の吊り足場を安全かつ効率的に組み立て・解体できる移動足場。これまでの橋梁のリニューアル工事では、橋梁の下部に吊り足場を設置することが一般的で