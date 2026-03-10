マイクロアドが大幅高となっている。同社はきょう、流通小売企業とメーカー各社をつなぎ、双方のマネタイズ及びマーケティング施策を横断的に支援する専門組織「流通戦略室」を新設したと発表。今後の展開が期待されているようだ。 同社が国内外に持つ強固な営業網とデジタルマーケティングの知見を生かし、国内客と訪日客が混在する店舗環境や来客属性にあわせたオリジナルのマーケティング