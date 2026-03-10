午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３６９、値下がり銘柄数は１９８、変わらずは２３銘柄だった。業種別では３３業種中３０業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、ガラス・土石、機械、卸売、電気機器、証券・商品など。値下がりはサービス、鉱業、小売。 出所：MINKABU PRESS