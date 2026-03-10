アガイ商事株式会社は、Aputureの新LEDライトシリーズ「amaran Halo」を3月5日（木）に発売した。 amaran Haloは、幅広い層を想定した新シリーズ。最大出力別に56W、84W、179W、276W、545Wの各製品を用意している。 小型ボディに最適化された冷却設計を採用。録音を伴う撮影も考慮し、動作音は約28dBAに抑えた。 操作面では、明るさ（INT）と色温度（CCT）をそれぞれ独立したノブで調節可能。NFCを活用し