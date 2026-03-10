ユタ・ジャズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ日付：2026年3月10日（火）開催地：デルタ・センター（Salt Lake City）最終スコア：ユタ・ジャズ 119 - 116 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのユタ・ジャズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターはユタ・ジャズがリードし29-27で