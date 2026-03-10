EPEIOS JAPANは3月9日に、ライフソリューションブランド「EPEIOS（エペイオス）」から、2WAYコーヒーグラインダー「Essence Duo（エッセンスデュオ）」の販売を、公式オンラインショップや公式ストアなどで開始した。価格はオープンで、実勢価格は3万3880円前後。●世界一のバリスタ監修モデルが2WAYで進化「Essence Duo」は、同社が第15代ワールドバリスタチャンピオンである井崎英典氏による監修のもと開発した、手挽きミル