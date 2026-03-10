日本電計 [東証Ｓ] が3月10日後場(13:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の45億円→50億円(前期は47.3億円)に11.1％上方修正し、一転して5.6％増益を見込み、一気に2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の32.8億円→37.8億円(前年同期は34.5億円)に15.2％増額し、一転して9.