山陰合同銀行 [東証Ｐ] が3月10日後場(13:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の298億円→321億円(前期は267億円)に7.7％上方修正し、増益率が11.5％増→20.2％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の147億円→170億円(前年同期は146億円)に15.6％増額し、