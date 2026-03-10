10日13時現在の日経平均株価は前日比1096.94円（2.08％）高の5万3825.66円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1369、値下がりは198、変わらずは23と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を248.69円押し上げている。次いでファストリ が66.58円、東エレク が57.16円、レーザーテク が53.88円、フジクラ が42.62円と続く。 マイナス寄与度は1