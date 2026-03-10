10日未明、三条市の解体業者の敷地内で火事がありました。ケガ人はいません。 火事があったのは、三条市代官島の解体工事やスクラップの買い取りをする北山興行の敷地内です。警察と消防によりますと、10日午前2時すぎ、近くの住民から「解体作業所から火が見える」と消防に通報がありました。屋外に廃家電などが積み上げられている場所があり、そこから火がでました。火は約3時間後に消し止められました。 当時、現場には人