１０日午前９時４５分頃、岐阜県可児市土田の大王製紙可児工場から「２人の作業員が何らかのガスを吸い、呼吸困難になった」と１１９番があった。工場で作業をしていた２０〜６０歳代の男性６人が病院に搬送され、うち６０歳代の男性１人が意識不明の重体という。岐阜県警可児署の発表によると、工場では一酸化炭素を供給する部品の交換作業が行われていた。同署が原因を調べている。