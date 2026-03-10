10日午前、岐阜県可児市の製紙工場で、作業員6人が病院に搬送されました。作業中に発生した一酸化炭素が原因とみられています。警察によりますと、10日午前10時前、可児市土田にある大王製紙の可児工場で、従業員から「作業中に2人が倒れた」と消防に通報がありました。工場内で作業中だった20代から60代の作業員6人が病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。当時作業員らは、石灰を扱う作業中だったということで