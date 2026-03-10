高級腕時計の中には、製造本数や販売地域、販売時期が限られている「レアな」時計がたびたび登場します。本連載では、数々の腕時計を見てきたプロフェッショナルが厳選する、レアな腕時計を写真とともにお届けします。今回は、鑑定士歴10年、8,000点以上の査定実績を持つKOMEHYO SHINJUKUの萩原大介さんに「H.Moser & Cie. Ref.343.505-012」を紹介してもらいました。H.Moser & Cie. Ref.343.505-012レア度：★★☆☆☆H・