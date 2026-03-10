グラフィコが展開する全米No.1ノンアルコールマウスウォッシュブランド「The Breath Co.(ザ・ブレスコ)」から、ユーザーリクエストに応えた持ち運べるスティックタイプが登場。「ザ・ブレスコ オーラルリンス マイルドミント10mL×3本」と「ザ・ブレスコ オーラルリンス アイシーミント10mL×3本」を新発売する。「The Breath Co.(ザ・ブレスコ)」先行発売は2月16日に全国のハンズ・PLAZA・ロフトで、3月2日からは全国のドラッグス