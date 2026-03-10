東京都八王子市にある高尾山さる園で暮らす一頭のニホンザルが、周囲で起きた"あるトラブル"に対して見せたリアクションが、SNSで大きな注目を集めている。 【写真】弟をお世話するやさしいお兄ちゃん猿です 話題となっているのは、16歳のオス猿・レッカーくん。公開された写真では、両手でしっかりと頭と顔を覆って下を向き、何かに怯えている様子。 実はこの時、レッカーくんから5メートルほど離れた場所で