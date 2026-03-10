地域の人たちみんなで防災について考えようと小学6年生が企画した防災イベントが2月、藤枝市で開かれました。これは、今後発生が予想される南海トラフ地震に備え、青島北小学校の6年生が行なったものです。児童らは、「青北地区、藤枝市死者ゼロ」をめざすにはをテーマに1年間をかけて学び、地域ぐるみでこの取り組みを企画しました。2月25日、小学校の体育館には避難ベッドを使った避難体験やAED体験防災食コーナ