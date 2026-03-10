女優の河合優実が、ＮＨＫ総合の人気番組「プロフェッショナル仕事の流儀」で新たにナレーターを務めることになり１０日、東京・渋谷の同局で会見した。河合は「この歴史ある『プロフェッショナル』という番組に携わらせていただいて、ありがたく思っています。頑張ります」と決意表明した。河合が初登場するのは１６日午後７時５７分からの放送。青森・大間町で「ミスターパーフェクト」と称されるマグロ漁師に密着した「マ