関東北部では10日（火）、大雪になったところも。全国的に真冬の寒さで、関東は一日ひとケタの極寒に。＜10日（火）の天気＞低気圧は関東の東へ離れつつありますが、日本の上空には真冬並みの強い寒気が流れ込んでいます。東京23区でも雪が降り、関東北部は大雪となりました。正午時点の積雪の深さは栃木県奥日光で11センチ、宇都宮で5センチとなっています。宇都宮では雪はやんできていますが、雪に慣れていない市街地でも雪が積