山下久美子のデビュー45周年を記念したベスト盤CD＋DVDが4月15日に発売されることが発表された。【画像】山下久美子『大事なものはなくならない。』ジャケット同作は、山下の草創期において欠かすことのできないソングライター・康珍化、亀井登志夫、大沢（大澤）誉志幸の3人の楽曲をクローズアップしたベスト作品となる。CDには1980年のデビュー曲「バスルームから愛をこめて」や82年の「赤道小町ドキッ」、83年の「こっちを