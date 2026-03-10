ＡＫＢ４８の２１期研究生の森川優（１７）が９日、都内で行われた「ニッポンエールブランドアンバサダー」就任記者会見に倉野尾成美、伊藤百花、工藤華純、佐藤綺星、千葉恵里、平田侑希、正鋳真優、八木愛月、山内瑞葵、山崎空らと出席した。研究生から唯一出席した森川は兵庫県出身で「兵庫県の農畜産物の魅力をもっとたくさんの人に届けられるようにロケに行きたい」と語った。森川は２１期研究生として昨年１２月の日本