お茶や食事をするだけではなく、“＋αの体験”ができるカフェが人気となっています。そのワケとは？【写真を見る】“1年後に届く手紙”を書いたり“カカオ焙煎”「体験型カフェ」人気ナゼ？【THE TIME,】 1年後の自分へ綴る手紙店内に足を踏み入れると、壁には高さ約3m×幅7mに及ぶ大きな棚。そこに“封筒”がズラリと並べられています。「“手紙を書けるカフェ”があるというのを見て」（大学3年・女性）「“1年後の手紙”