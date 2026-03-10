「春季教育リーグ、阪神−オリックス」（１０日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）阪神の先発は才木。野手では「右脚の肉離れ」で調整中のドラフト１位の立石が初めてベンチ入りした。育成ドラフト２位の山崎は「９番・中堅」で初めてスタメン入りした。相手先発はエスピノーザが務める。スタメンは以下の通り。【阪神】１番・右翼島田２番・遊撃熊谷３番・左翼小野寺４番・ＤＨコンスエグラ５番・捕手栄