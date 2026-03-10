東日本大震災で被災したホテルが始める新たな取り組みの話題です。岩手・陸前高田市にあるホテル「キャピタルホテル1000」。東日本大震災で当時海沿いにあったホテルは津波で全壊し、2013年に現在の場所に再建しました。「防災を学ぶために陸前高田市に来てほしい」という思いで4月からこのホテルが始めるのが、1泊2日で子供たちが防災を学ぶ宿泊プラン。キャピタルホテル1000・松田修一社長：15年前に経験したこと、その経験から