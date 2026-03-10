新潟市は9日、市指定のごみ袋を市内だけでなく近隣の市外でも今後販売していくと発表しました。市によりますと市民が近隣市町村で日常の買い物をすることが増えている現状を受け、市外の店舗でも購入できるようにしていくとしています。対象となるのは、燃やすごみ用と燃やさないごみ用、粗大ごみ処理券です。各種サイズを市境から約10キロ圏内のスーパーやドラッグストアなどの小売り店舗でも購入できるようにしてい