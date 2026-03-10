パルファン・クリスチャン・ディオールは、花々の蜜の優しい甘さに包まれるようなセンシュアルな香り「ジャドール インテンス」を、公式オンライン及びブティックにて2026年3月17日（火）より先行発売、3月20日（金）より全国発売する。なお、“ジャドール”は2024年よりリアーナを新ミューズに迎えており、強く自由で自立した女性像を象徴するフレグランスとして展開されている。その名の通り「ジャドール インテンス」は、ジャド