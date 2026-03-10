政府は、ドバイ発東京/羽田行きとリヤド発東京/成田行きののチャーター便を、3月10日にも運航する。ドバイ発は同日午後11時ごろに出発し、羽田空港に翌11日の午後に到着する見通し。エミレーツ航空が運航を担う。リヤド発は同日午後4時50分ごろに出発し、成田空港に翌11日午前9時35分に到着する見通し。エチオピア航空が運航を担う。邦人と邦人の配偶者・子供を対象としており、要配慮者や単独の未成年者、短期旅行者などで当地に