海自初の海洋観測艦の名を受け継ぐ2代目山口県下関市にある三菱重工下関造船所の江浦工場において2026年3月9日（月）、最新の海洋観測艦「あかし」が海上自衛隊に引き渡されました。【特徴的な後ろ姿も】新たな自衛艦「あかし」前後左右をイッキ見！（写真）「あかし」は全長113.7m、幅17.8m、深さ9.2m、基準排水量は3500トンで、乗員数は約90名です（うち女性が9名）。機関型式はディーゼル電気推進（旋回式推進装置2基）で、出