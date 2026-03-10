ソフトバンクとエリクソン・ジャパンは10日、3月27日～29日に開催される「2026 FIA F1世界選手権シリーズ Aramco 日本グランプリレース」にイベントサポーターとして共同で協賛すると発表した。最新の5G通信技術を活用した実証を進めるほか、来場者の通信品質の向上を目指す。 具体的には、会場となる鈴鹿サーキット（三重県鈴鹿市）内で商用5Gネットワークを用いた5G SA（Stan