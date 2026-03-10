高齢者施設の手前まで土砂が流出石川県の白山ろくと言われる山間の地域。崩れた土砂は、山の下に建つ高齢者施設の手前まで流れ込んだ。「山が崩れた。メキメキと音がする」10日、土砂崩れが発生したのは石川県白山市若原町の高齢者施設「ケアハウス鳥越」の裏の斜面で、午前7時15分ごろ、「山が崩れてきた」「メキメキと音がする」と近くに住む人から白山市に連絡がありました。白山市によりますと、山肌の一部が崩落し、およそ40