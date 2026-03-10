フィギュアスケート女子で２０１８年平昌五輪４位入賞の宮原知子さん。プロフィギュアスケーターの羽生結弦さんが座長を務めるアイスショー「羽生結弦ｎｏｔｔｅｓｔｅｌｌａｔａ２０２６」に参加し、オフショットを公開した。宮原さんは１０日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＮｏｔｔｅＳｔｅｌｌａｔａ２０２６今年も無事に終了しました！」と報告。「今回もこのメンバーと共に出演することができ、最高